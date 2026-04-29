Elon Musk'tan OpenAI kurucularına dava: İnsanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettiler
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle açtığı davada konuştu. Musk, "Bunu kar amacı güden bir girişim olarak da başlatabilirdim ancak öyle yapmamayı tercih ettim. Bunun, tüm insanlığın yararına hizmet eden bir yapı olmasını seçtim." ifadelerini kullandı.
California eyaletinin Oakland kentindeki bölge mahkemesinde görülen ve pazartesi günü jüri seçimiyle başlayan davanın ikinci gününde açılış argümanları sunuldu.
Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'in baktığı davada Musk'ın avukatı Steven Molo, OpenAI'ın avukatı William Savitt ve Microsoft'un avukatı Russell Cohen'in yanı sıra Musk da söz aldı.
Molo, buradaki konuşmasında, davanın finansal kazanç uğruna değil, "bir bütün olarak insanlığın yararı" için açıldığını savundu.
Musk olmasaydı OpenAI'ın da olmayacağını iddia eden Molo, Musk'ın çabaları arasında önde gelen yapay zeka bilimcilerini işe almak ve eğitmek ile şirkete 38 milyon dolarlık başlangıç sermayesi sağlamanın yer aldığını söyledi.
MUSK'IN DAVAYI CHATGPT'NİN BAŞARISINDAN DOLAYI AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
OpenAI'ın avukatı Savitt de Musk'ın hiçbir zaman OpenAI'ın "tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalması gerektiği" yönünde bir görüş belirtmediğini öne sürdü.
Jüriye Musk'ın "kontrol onda olduğu sürece kar amacı güden bir yapıyı desteklediğini" anlatan Savitt, ayrıca şirkete söz verdiği fonların tamamını bağışlamadığını ve OpenAI'ın ek destek bulmak için çabalamasına neden olduğunu kaydetti.