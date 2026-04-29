Elon Musk’tan OpenAI kurucularına dava: İnsanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettiler

Savitt, Musk'ın OpenAI'da "istediğini yaptıramamış" olması dolayısıyla dava açtığını savunarak, "Müvekkillerim, o olmadan yollarına devam etme ve başarıya ulaşma cesaretini gösterdiler. Bu durum Musk'ın hoşuna gitmeyebilir ancak bu bir dava açmak için gerekçe teşkil etmez." ifadesini kullandı.

OpenAI'ya 2019'dan bu yana milyarlarca dolar yatırım yapan Microsoft'un avukatı Cohen de iki şirket arasındaki ortaklığa dair bilgi verdi.

Cohen, Microsoft'un OpenAI'ın herhangi bir ihlalinden haberdar olmadığını ve Musk'ın, varsa endişelerini doğrudan şirketin üst yöneticisi Satya Nadella'ya iletebileceğini kaydetti.

Ayrıca Cohen, Musk'ın Microsoft'a yönelik iddialarını ChatGPT'nin başarı yakalaması ve kendi kar amacı güden yapay zeka şirketi xAI'ı kurmasının ardından ortaya attığını savundu.