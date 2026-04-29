En büyük adaletsizlik savaşlardır

Anayasa Mahkemesi yerleşkesi içerisindeki Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümü ve Ant İçme Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri ve davetliler katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, törende yaptığı konuşmada, Yüksek Mahkeme'nin hukukun üstünlüğünün sürekliliğini ve anayasal düzene ilişkin kuralların öngörülebilirliğini güvence altına alan temel unsurlardan biri olarak öne çıktığını söyledi. Özkaya "Mahkememiz, artan iş yüküne rağmen başvuruların etkin ve makul sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla çeşitli tedbirler almaya devam etmektedir. Bu kapsamda yargı süreçlerinde teknolojinin daha etkin kullanımı, yapay zekâ destekli analiz imkânlarının geliştirilmesi, dijital başvuru sistemlerinin güçlendirilmesi ve başvuruların daha hızlı işlenmesine yönelik uygulamalara ağırlık verilmiştir.

Ayrıca yapay zekânın yargı alanında kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 2026 Eylül ayı itibarıyla bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi aşamasında yapay zekâyı devreye almayı hedefliyoruz" dedi. Özkaya, dünyada yaşanan savaşlara ve çeşitli krizlere uluslararası toplum ile yargı kurumlarının çoğu zaman geçici çözümlerle yaklaştığının, hatta çoğu zaman gözünü ve vicdanını kapattığının altını çizerek "Mevcut uluslararası sistemin ve özellikle uluslararası yargı kurumlarının daha adil, daha kapsayıcı ve daha etkili bir yapıya kavuşturulması bir zorunluluk olarak gözükmektedir.

Zira ortada giderilmesi gereken birçok adaletsizlik bulunmaktadır. En büyük adaletsizlik de savaştır. Çünkü savaş en çok çocukları, kadınları vurmakta, kalkınmayı ve refahı durdurmaktadır. Nefreti büyütmektedir. Nesiller boyunca sürecek travmalar bırakmaktadır" diye konuştu. AYM Başkanı Özkaya, Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilen Şaban Kazdal'a başarı dileğinde bulundu. Özkaya'nın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kazdal için yemin töreni düzenlendi. Özgeçmişi okunan Kazdal yemin etti. Şaban Kazdal'a cübbesi, Özkaya tarafından giydirildi.