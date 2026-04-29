Eski milletvekili Açıkel'in son yolculuğuna uğurlandı
TBMM 22 ve 23. dönem AK Parti İstanbul ve Sivas Milletvekili, İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın 75 yaşında hayatını kaybetti. Açıkalın için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlar İsmet Yılmaz, Veysel Eroğlu ve Nurettin Nebati ile bazı belediye başkanları katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törene çelenk gönderdi. Öğle namazının ardından eski milletvekili Açıkalın'ın cenaze namazını Prof. Dr. Cevat Akşit kıldırdı. Daha sonra Açıkalın, Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.