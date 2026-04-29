‘Filistinliler Osmanlı’ya ihanet etmedi’

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIGA) Direktörü Prof. Dr. Sami Al-Arian, Filistin'in tarihi geçmişini ve İsrail'in yayılmacı emellerini SABAH'a değerlendirdi. Dünya genelindeki Yahudi nüfusunun yarısının son 80 yılda Filistin topraklarına getirildiğini vurgulayan Al-Arian, "Dünya tarihindeki sömürgeci hareketin son örneği Filistin'de yaşanıyor" dedi. Al-Arian şunları söyledi: Osmanlı İmparatorluğu, 400 yıl boyunca Filistin topraklarını başarıyla yönetti. Büyük dedem 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askeriydi. Osmanlı için Romanya'da savaştı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya ihanet edenler Filistinliler değildi. Filistinliler, Arabistan'daki Şerif Hüseyin'in takipçisi olmadı. Biz Osmanlı'ya ihanet edenlerden değil, aksine Osmanlı için canını veren insanlardandık.

'GÖNÜL BAĞI HİÇ KOPMADI'

Filistinlilerin 1917'deki ayrılıktan bu yana Türklerle ve Türkiye'yle gönül bağı hiç kopmadı. Özellikle Türkiye Gazze'de çok proje yaptı. Okullar, hastaneler inşa etti. Çok fazla Türk, Batı Şeria'ya, Kudüs'e ziyaretlerde bulundu. Birçok Filistinli öğrenci de Türkiye'ye geliyor.

'GÜCÜNÜ KIRMAK İSTEYECEKLER'

Türkiye, bölgenin en güçlü ülkelerinin başında geliyor. İsrail, Türkiye'nin elinden bu özelliğini almak için durmayacaktır. Ellerinden ne geliyorlarsa yapacaklar. Çünkü kendilerinden başka bir güç istemiyorlar bu coğrafyada. Yayılmaları için buna ihtiyaçları var. Eğer İran düşerse ve imkân bulursa, İsrail'in sonraki hedefinin Türkiye olacağına dair hiçbir şüphem yok. En azından Suriye'de bir savaş çıkarmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum.

'GÜÇLÜ ÜLKE İSTEMİYORLAR'

Türkiye Filistin için şüphesiz ki çok daha fazla ses yükselten ülke oldu. Bu da daha özgür ve bağımsız ülke olmasının bir eseridir. Bugünkü gücünün bir yansımasıdır. Ancak siyasi dengeler sebebiyle elbette hükümetler de bazen akılcı hareket etmek durumunda kalabiliyor.