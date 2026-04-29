Gazetecilere tehdit trole... Arif Kocabıyık’a Özgür Özel’den rozet

İBB başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına sessiz kalan Özgür Özel, sık sık yargı mensuplarını ve gazetecileri tehdit ediyor. Özgür Özel son olarak partisine fonlanan Youtuber Arif Kocabıyık'ı dahil etti.

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLARDAN SABIKALI

Atatürk aleyhine suçlar, Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Hakaret, Tehdit gibi 43 farklı suçtan kaydı bulunan Arif Kocabıyık'a CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel tarafından rozet takıldı. Kocabıyık, Özgür Özel'in kendisine rozet taktığı görüntüleri "rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum" mesajıyla paylaştı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN UMUDU BANKAMATİK ARİF OLDU"

Paylaşımın ardından tepkiler de beraberinde geldi. CHP'li isimlerinde aralarında bulunduğu birçok kişi Özgür Özel'in hamlesine tepki gösterdi. Sosyal medyada rozet töreni fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar "CHP'de tazen kan arayışı sonuç verdi. Özgür Özel'in umudu bankamatik Arif oldu. Özgür Özel'in "liyakat" anlayışı meğerse TCK kataloğunu tamamlamakmış. Özgür Özel tebrikler, kadro değil adeta "suç arşivi" transfer edilmiş, gördüğünüz üzere "değişim" tam gaz devam ediyor. Öyle bir "değiştirdiler" ki 103 yıllık çınarımızı tanıyamaz olduk. Ne bir değer kaldı ne de ahlaki üstünlük" yorumları yapıldı.