Halfeti Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ operasyonu: 29 tutuklama
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediyenin eski yönetim dönemine yönelik yolsuzluk operasyonunda, eski başkan Şeref Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Halfeti Belediyesi'nde 2019- 2024 yılları arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da aralarında bulunduğu, belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan toplam 50 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da aralarında olduğu 29 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 şüpheli ise serbest bırakıldı. İncelemelerde, 12 şüphelinin hesap hareketlerinde şüphe tespit edilerek eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın hesabına gelen paralar mercek altına alınmıştı. Şüpheli Emine Yılmaz'ın banka hesaplarından Şeref Albayrak'ın hesabına, 2025'in Mart- Haziran ayları arasında 24 işlemde 3 milyon 410 bin TL gönderildiği saptanmıştı. Şüphelilerden Ramazan Erikan'ın da Şeref Albayrak'a Nisan-Temmuz ayları arasında 15 işlemde 2 milyon 489 bin TL gönderildiği belirlenmişti. MASAK, toplamda 6 milyon lirayı bulan para hareketini şüpheli bulmuştu.