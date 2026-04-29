Hindistan’dan Erzincan’a uzanan şifa yolculuğu
Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan KBB Uzmanı Doç. Dr. İsmail Salcan, Hindistan'dan gelen bir hastaya estetik cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Kendi araştırmaları sonucu Erzincan'ı tercih eden Abhishek Jatwal, yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Salcan, hastanın kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını, yapılan değerlendirmeler sonrası cerrahi müdahalenin planlandığını ifade etti. Sürecin hastane yönetimi ve sağlık ekibinin desteğiyle başarılı şekilde tamamlandığını belirten Salcan, hastanın hem estetik hem de fonksiyonel açıdan olumlu sonuç aldığını dile getirdi. Abhishek Jatwal ise Erzincan'ı tercih etme nedeninin yapılan olumlu değerlendirmeler ve doktorun tecrübesi olduğunu belirterek gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da sağlık turizmi vizyonu doğrultusunda uluslararası hastalara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.