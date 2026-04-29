Hızlı trenin Edirne hattında test sürüşü başladı
Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya bağlayacak 3 etaplı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde, yapım çalışmaları tamamlanan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşüne başlandı. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmını, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı hatları izledi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmaları tamamlanırken belli bölümlerde test sürüşleri başladı. Proje kapsamında, yolcu trenleriyle İstanbul-Edirne arası seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.