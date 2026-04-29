İl Başkanı Özdemir’den İBB’ye araç tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin araç yönetimi üzerinden CHP'li belediye yönetimine tepki gösterdi. Özdemir paylaşımında, göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yaptıklarını belirterek, İBB'nin araç sayısındaki artışa dikkat çekti.

Özdemir, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı" dedi.

İl Başkanı Özdemir, paylaşımında ayrıca, "Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" ifadelerine yer verdi.