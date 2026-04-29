İmamoğlu İnşaat’a 40 milyon TL ceza: Yıkım için 1 ay mühlet verildi

İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazıları doğrultusunda Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde İmamoğlu İnşaat'a ait projede inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda, projedeki A1, A2 ve B bloklarda zemin, 1. ve 2. normal katlarda bulunan "güneş kırıcı" unsurların amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

40 MİLYON TL CEZA YAZILDI

Tespit üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında işlem başlatıldı. İmamoğlu İnşaat'a toplam 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası uygulandı.

YIKIM İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ

Kararda, yapı sahibine yapılacak tebligatın ardından 1 ay içinde aykırılıkların giderilmesi veya ruhsata uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu süre içinde gerekli işlemlerin yapılmaması halinde yıkım kararının uygulanacağı belirtildi.

ŞANTİYE ŞEFİNE DE CEZA YAZILDI

Mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda bazı ilave para cezalarının tahsil edilmeyeceği de kararda yer aldı. Aynı dosya kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen şantiye şefi hakkında da idari para cezası uygulandı. Karar, belediye encümeni üyelerinin imzasıyla kesinleşti.