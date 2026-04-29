İsrail Gazze’yi unutturmaya çalışıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Dün 27 Nisan muhtıra teşebbüsünün yıldönümüydü. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, AK Parti hükümeti buna direnerek muhtıra haline getirilmek istenen girişimi bir kâğıt parçasına çevirdi. Bu, Türkiye'nin demokrasisi açısından devrimci bir dönüşümdür.
AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'in talihsiz açıklamaları oldu. Madem Türkiye bütün Balkanlar'ı ve Avrupa'yı domine edecek kadar büyük bir güçtür, normal bir siyasi akıl Türkiye ile işbirliği yapmayı gerektirir. Bu kadar büyük bir güç olduğunu aslında Ursula von der Leyen söylediklerinin satır aralarında itiraf etmektedir. Bu itirafıyla aslında büyüyen ve ilkelere dayanan bir Avrupa'dan değil, küçülen ve kendi bürokrasisine gömülmüş bir Avrupa'dan bahsetmektedir.
Uluslararası toplumun barış için destek vermesi gerekiyor. Bu gündemler içinde asla unutmamamız gereken gündem Gazze gündemidir. İsrail, Gazze'yi de unutturmaya çalışıyor. Lübnan'da insanları öldürdüğü gibi tarihi de tahrip ediyor. Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisi en yoğun şekilde barışın sağlanması için devam ediyor.
AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'in talihsiz açıklamaları oldu. Madem Türkiye bütün Balkanlar'ı ve Avrupa'yı domine edecek kadar büyük bir güçtür, normal bir siyasi akıl Türkiye ile işbirliği yapmayı gerektirir. Bu kadar büyük bir güç olduğunu aslında Ursula von der Leyen söylediklerinin satır aralarında itiraf etmektedir. Bu itirafıyla aslında büyüyen ve ilkelere dayanan bir Avrupa'dan değil, küçülen ve kendi bürokrasisine gömülmüş bir Avrupa'dan bahsetmektedir.
Uluslararası toplumun barış için destek vermesi gerekiyor. Bu gündemler içinde asla unutmamamız gereken gündem Gazze gündemidir. İsrail, Gazze'yi de unutturmaya çalışıyor. Lübnan'da insanları öldürdüğü gibi tarihi de tahrip ediyor. Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisi en yoğun şekilde barışın sağlanması için devam ediyor.