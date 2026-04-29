Kut’ül Amare: Türk tarihinin gizlenen zaferi

Irak cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak kabul ediliyor. Halil Paşa'nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasının ardından, "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz" sözleriyle duyurduğu Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıldönümü.

İNGİLİZ BİRLİKLERİ ESİR ALINDI

İngiliz orduları bütün taarruzlarına rağmen Halil Paşa'nın komuta ettiği askerleri geçemedi. Irak'ın Kut kasabasına sıkışıp kalan İngiliz birliklerine ağır kayıplar verdirildi .

Halil Paşa, 29 Nisan'da General Charles Townshend komutasındaki 13 general, 481 subay ve 13 bin 300'den fazla İngiliz askerini teslim aldı. İngiliz tarihçi James Morris'in "Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi" olarak tanımladığı "Kut'ül Amare Zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olarak kayda geçti.

PARA TEKLİF ETTİLER

General Charles Townshend'in '1 milyon İngiliz Lirası karşılığında, 13 bin 300 kişiden oluşan ordusuyla Hindistan'a gitmesine izin verilmesini' teklif etti. Osmanlı Genelkurmayı ise "Siyaseten İngilizlerin hoşuna gidecek işler yapma mecburiyetinde olmadığımız gibi, paraya da ihtiyacımız yoktur. Orduyu kamilen teslim etmek üzere yalnız Tümgeneral Townshend'e şahsen müsaade edilebilir. Bundan başka hiçbir şart kabul olunamaz" yazılı cevabı, Halil Paşa'ya iletti.

MÜTEVAZI VE AĞIRBAŞLI

SABAH'a konuşan tarihçi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "İngiliz ordularının teslim alınması açısından oldukça önemli bir zaferdir. Alman askeri raporları, Kut zaferinde Türk askerinin kahramanlığından övgüyle söz eder. Aynı kaynaklar Halil Paşa için, 'İngiliz ordusunu genç yaşta mağlup eden son derece mütevazı ve ağırbaşlı bir asker' diye kaydetmiştir" dedi.