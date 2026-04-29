Şile Belediyesi hakkında Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nca üç ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

İstanbul Şile Belediyesi'nde yolsuzluk sarmalı, adli boyuttan sonra "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" belgeleriyle yeni bir boyuta taşınmış, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Nisan ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meclis Denetim Komisyonu görüşmelerine yansıyan raporlara göre, Şile Belediyesi'nde "mesai" vurgunu yaşandı. Özgür Kabadayı'nın görevden alınmasının ardından Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca belediyedeki diğer 766 personelin tamamını geride bırakarak yüksek maaşının yanı sıra mesai ücreti aldığı da belirlendi. Denetim raporlarına göre, Onur Tarhan'ın aylık net maaşının 86 bin TL olduğu, ancak kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gösterilerek, maaşına ek olarak tam 180 bin TL mesai ücreti aldığı öğrenildi.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk sarmalı, adli boyuttan sonra Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca "Resmi Belgede Sahtecilik", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.