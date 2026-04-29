Uyuşturucuyla mücadelede medya kritik önemde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katıldı. Çiftçi, uyuşturucunun organize suç örgütlerinden terör finansmanına kadar birçok suçun merkezinde olduğunu belirterek "Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini, aile yapımızı ve milletimizin huzurunu koruma mücadelesidir" dedi. Uyuşturucuyla mücadelede medyanın önemli yeri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Haber dili, kullanılan görseller ve içerikler toplumsal algıyı doğrudan etkiliyor. Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren yayınlar mücadeleye zarar verirken; bilinçlendirici ve sorumlu yayıncılık anlayışı büyük katkı sağlar" dedi.