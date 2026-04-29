Yapay zeka aracı Grok’tan büyük skandal: Başkan Erdoğan’ın sözlerini argo ile çevirdi!

ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zekâ robotu Grok, yeni bir skandala imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında sarf ettiği bir deyim, Grok tarafından dünya kamuoyuna tamamen yanlış aktarıldı.

GROK'TAN ÇEVİRİ REZALETİ

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Eski Türkiye artık yok, cirminiz kadar yer yakarsınız..." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın "kapasiteniz, etki alanınız kadar iş yapabilirsiniz" anlamını taşıyan "Cirminiz kadar yer yakarsınız" ifadesi, Grok tarafından bağlamından koparıldı. Yapay zeka, kelime kökenlerini ve deyimsel yapıyı yanlış yorumlayarak metni ağır argo içeren ve cinsel içerikli bir hakarete dönüştüren bir cümleyle İngilizceye çevirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Çeviri hatasının fark edilmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Çeviri özelliği açık olan kullanıcılar, Erdoğan'ın paylaşımını orijinal anlamından tamamen uzak, diplomatik nezakete aykırı ve saldırgan bir dille okumaya devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör