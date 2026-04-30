15 Temmuz’un manşetleri gençlere emanet

Basın İlan Kurumu'nca (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programının ilki Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 10. yıl önümünde demokrasi şuurunu ve toplumsal sorumluluk bilincini geleceğin gazetecilerine aktarmak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

Hafızayı diri tutacak ve hakikati kayıt altına alacakların yarının gazetecileri olduğunu vurgulayan Uluçamlıbel, "O gece basın emekçilerinin kalemi hakikatin sarsılmaz gücüyle birleşmiş, atılan manşetler milletimizin iradesine tarihi not olarak düşmüştür. Bugün aynı bilinç, kurumumuz ile Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliğiyle genç iletişimcilerin kaleminde yeniden vücut buluyor" dedi.