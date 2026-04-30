Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef göstermişti: CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada "seni karış karış oyacağız. Gürlek" şeklinde yorumunun üzerine yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 12 Şubat günü tutuklandı. Yıldız hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTIĞINI FART ETTİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Yıldız avukatları katıldı. İBB çalışanı olduğunu beyan eden Ramazan Yıldız, olay günü Akın Gürlek hakkında bir paylaşım gördüğünü, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı olarak eleştiri mahiyetinde yorum yaptığını ileri sürdü. Eleştiri sınırını aştığını fark edip paylaşımı sildiğini ifade eden sanık, "Olay günü alkol kullanmıştım ama etkisi yoktur" diyerek tahliyesini talep etti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Geçmiş dönemlerde terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Başkanlığı, Sulh Ceza Hakimliği, Adalet Bakanı Yardımcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenen Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yapılan paylaşım ile alenen can güvenliğine yönelik tehdit içeren hedef gösterici şekilde beyanda bulunulduğu aktarıldı. Savcı sanık Ramazan Yıldız'ın zincirleme şekilde "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI 22 EYLÜL'DE

Söz verilen Ramazan Yıldız, beraatını ve tahliyesini talep etti. Avukat savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Yıldız'ın tahliyesine, "Tehdit" suçu bakımından ise uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştır Büroya gönderilmesine karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.