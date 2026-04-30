Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

