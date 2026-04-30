Bakan Uraloğlu Kırkdilim tünellerini açtı: “Çorum’u Karadeniz’den Akdeniz’e, Hızlı trenle Türkiye’nin kalbine bağlıyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak ve Çorum ulaşımı açısından tarihi önem taşıyan projelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Çorum’a geldi.
Bakan Uraloğlu'nun kentteki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Vali Ali Çalgan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Çorum Belediyesi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, daha sonra Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı.
"YOL MEDENİYETTİR" VURGUSU
Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" sözünü hatırlatarak, ulaşım yatırımlarının yalnızca yol yapımı değil; bereket, güven, ticaret ve birlik anlamına geldiğini söyledi. Bizler de yol medeniyettir anlayışıyla 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler katettik" diyen Uraloğlu, Türkiye genelinde ulaştırma altyapısında sağlanan dönüşüme dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreydi, bugün bunu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 856 kilometreye yükselttik. Sadece 2025 yılında karayollarında 57 kilometre tünel tamamladık" dedi.
ÇORUM'A 93 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI
Cumhuriyet tarihinin ilk 80 yılında yalnızca 50 kilometre tünel yapılabildiğini vurgulayan Uraloğlu, 2002'den bu yana buna 806 kilometre daha eklendiğini belirterek, Çorum'un da bu büyük ulaşım vizyonunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana 93 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 59 kilometreden 408 kilometreye çıkarıldığını söyledi.