  Bakan Uraloğlu Kırkdilim tünellerini açtı: "Çorum'u Karadeniz'den Akdeniz'e, Hızlı trenle Türkiye'nin kalbine bağlıyoruz"

Bakan Uraloğlu Kırkdilim tünellerini açtı: “Çorum’u Karadeniz’den Akdeniz’e, Hızlı trenle Türkiye’nin kalbine bağlıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak ve Çorum ulaşımı açısından tarihi önem taşıyan projelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Çorum’a geldi.

Ahmet TEMELCİ

Bakan Uraloğlu'nun kentteki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Vali Ali Çalgan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Çorum Belediyesi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, daha sonra Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı.

"YOL MEDENİYETTİR" VURGUSU

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" sözünü hatırlatarak, ulaşım yatırımlarının yalnızca yol yapımı değil; bereket, güven, ticaret ve birlik anlamına geldiğini söyledi. Bizler de yol medeniyettir anlayışıyla 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler katettik" diyen Uraloğlu, Türkiye genelinde ulaştırma altyapısında sağlanan dönüşüme dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreydi, bugün bunu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 856 kilometreye yükselttik. Sadece 2025 yılında karayollarında 57 kilometre tünel tamamladık" dedi.

ÇORUM'A 93 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Cumhuriyet tarihinin ilk 80 yılında yalnızca 50 kilometre tünel yapılabildiğini vurgulayan Uraloğlu, 2002'den bu yana buna 806 kilometre daha eklendiğini belirterek, Çorum'un da bu büyük ulaşım vizyonunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana 93 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 59 kilometreden 408 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

KIRKDİLİM VİRAJLARI TARİH OLDU

Kırkdilim Tünelleri'nin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını belirten Uraloğlu, Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde üzerinden Akdeniz'e uzanan kuzey-güney ulaşım aksında kritik bir halkayı tamamladıklarını kaydetti. "Çorum-Laçin-Osmancık yolunun 25 kilometrelik kesimi içerisinde yer alan ve zorlu coğrafyasıyla bilinen Kırkdilim Geçidi'ni toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki tünellerimizle bölünmüş yol ve tünel konforuna kavuşturduk" diyen Uraloğlu, bu projeyle seyahat süresinin 30 dakikadan 15 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 350 milyon lira zamandan, 68 milyon lira da akaryakıttan tasarruf sağlanacağını, toplam ekonomik katkının ise yılda 418 milyon lirayı bulacağını söyledi.

HIZLI TREN MÜJDESİ: ÇORUM-ANKARA 1 SAAT 20 DAKİKA

Konuşmasında Çorum'un geleceğini şekillendirecek hızlı tren yatırımlarına da geniş yer veren Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Çorum'u Türkiye'nin ana demiryolu omurgasına yerleştireceğini vurguladı. Delice-Çorum etabında çalışmaların geçen yıl başladığını ve mevcut ilerleme oranının yüzde 25'e ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Neredeyse hattın dörtte birini bir yılda tamamladık" dedi. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan proje tamamlandığında Çorum-Ankara arasının yalnızca 1 saat 20 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, yeni müjdeyi de Çorum'dan verdi.

ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA İHALELERİ TAMAM

Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalesinin 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sürecin resmen ilerlediğini duyurdu. Bu etapların da tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasının sadece 2,5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını ifade etti. "Samsun Limanı'nı Çorum üzerinden Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demiryoluyla bağlamış olacağız" diyen Uraloğlu, bu projelerin Çorum'un ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini ciddi şekilde artıracağını vurguladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
