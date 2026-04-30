Bakan Uraloğlu Kırkdilim tünellerini açtı: “Çorum’u Karadeniz’den Akdeniz’e, Hızlı trenle Türkiye’nin kalbine bağlıyoruz”

KIRKDİLİM VİRAJLARI TARİH OLDU Kırkdilim Tünelleri'nin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını belirten Uraloğlu, Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde üzerinden Akdeniz'e uzanan kuzey-güney ulaşım aksında kritik bir halkayı tamamladıklarını kaydetti. "Çorum-Laçin-Osmancık yolunun 25 kilometrelik kesimi içerisinde yer alan ve zorlu coğrafyasıyla bilinen Kırkdilim Geçidi'ni toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki tünellerimizle bölünmüş yol ve tünel konforuna kavuşturduk" diyen Uraloğlu, bu projeyle seyahat süresinin 30 dakikadan 15 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 350 milyon lira zamandan, 68 milyon lira da akaryakıttan tasarruf sağlanacağını, toplam ekonomik katkının ise yılda 418 milyon lirayı bulacağını söyledi.

HIZLI TREN MÜJDESİ: ÇORUM-ANKARA 1 SAAT 20 DAKİKA Konuşmasında Çorum'un geleceğini şekillendirecek hızlı tren yatırımlarına da geniş yer veren Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Çorum'u Türkiye'nin ana demiryolu omurgasına yerleştireceğini vurguladı. Delice-Çorum etabında çalışmaların geçen yıl başladığını ve mevcut ilerleme oranının yüzde 25'e ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Neredeyse hattın dörtte birini bir yılda tamamladık" dedi. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan proje tamamlandığında Çorum-Ankara arasının yalnızca 1 saat 20 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, yeni müjdeyi de Çorum'dan verdi.