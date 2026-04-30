Başkan Erdoğan, 1 Mayıs öncesi işçileri Beştepe'de kabul etti: Daima işçi kardeşlerimizin yanında olduk

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi işçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İşçilerin haklarının yenilmesine asla izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik." dedi.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 18:02 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 18:17

Başkan Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

"1 MAYIS'I KENDİ BAYRAMIM OLARAK GÖRÜYORUM" Başkan Erdoğan, "Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hayata işçi ünvanı ile başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık, toplu sözleşme sistemini güçlendirdik, çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık, kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık, kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık" dedi.