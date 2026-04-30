Başkan Erdoğan’dan medyaya tehditler savuran CHP lideri Özel’e tepki: Eski Türkiye yok artık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan özellikle CHP'li belediyelerdeki rüşvet ağını haberleştiren medya kuruluşlarına 'yargılanacaksınız' diye tehditler savuran Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın sözleri:

Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik. Yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik.

Bakınız, burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların ikiyüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Biz hafta sonu İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı, belediye başkanları ile toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı; Türkiye'nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu.

Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler; bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüden önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler; ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz.

Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler artık geride kaldı. Aykırı sesleri susturduğunuz günler artık bu ülkede geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, etik ilkelere riayet ederek yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzatmışsanız, adalete hesap vermeye alışacaksınız.





KARDEŞLİĞİ YÜCELTMELİYİZ



Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde köken, meşrep ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşlik diliyle konuşmak, barış mesajlarımızı çok güçlü biçimde vermek durumundayız. Türkiye'nin, Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak tarih ve ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması takdir edilecek bir politikadır. Mazi gibi istikbalimiz de müşterek. Terörsüz Türkiye süreci olması gerektiği şekilde ilerlemekte.





BİZİ ARAYAN MİLLETİN GÖNLÜNDE BULUR



Bizim CHP'deki Bizans oyunlarıyla uğraşacak ne vaktimiz ne niyetimiz ne de bunlara ayıracak vaktimiz var, midemiz var. 'Hizmet eden izzet bulur' prensibi bizim siyasetteki pusulamızdır. Gerilim siyasetiyle, ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle, millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur, devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının başköşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur.



SENİ SEVİYORUM TAYYİP DEDE

BAŞKAN Erdoğan, konuşması sırasında kendisine, "Tayyip dede, seni seviyorum" şeklinde seslenen bir çocuğa, "Ben de seni seviyorum" diyerek karşılık verdi.





EV ÇIKMAYAN ÜZÜLMESİN, YENİ MÜJDELER YOLDA



81 ilde "500 bin sosyal konut" kazandıracak 100 Yılın Konut Projesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon kişi başvuru yaptı. Vatandaşların itimadına layık olmak için kolları sıvadık. 4 ay gibi rekor sürede 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 2027 Mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. Bu yaz kiralık konutların da anahtarlarını teslim etmeye başlıyoruz. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözleri aydın olsun diyorum, yeni yuvalarında inşallah güle güle otursunlar. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Biz 6 Şubat asrın felaketinin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede silmiş bir kadroyuz. Bunları nasıl yaptıysak eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Konut projelerine yenilerini ekleyeceğiz.



FİLİSTİN'İN YİĞİTLERİNİ SELAMLIYORUM



GÖNÜL ve kültür coğrafyasının farklı köşelerinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat mücadelesi verenleri selamlıyorum. Uluslararası kuruluşların sessiz bakışları altında maruz kaldıkları onca barbarlığa, zulme ve soykırıma rağmen 'Susarsak eğer taşları sıkacağız, acıkırsak eğer toprakla doyacağız ama asla terk etmeyeceğiz. Kanımız masumdur ama onu dökmekten çekinmeyeceğiz. Mazimiz önümüzde uzanıyor, yaşadığımız an içimizde, gelecek sırtımızda' diyerek topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Dualarımızla, desteklerimizle daima yanlarındayız.