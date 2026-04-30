Filistin’de tek gerçek var: Ölüm

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla katliama devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kentinin Et-Tuvvam bölgesine yönelik saldırısında sağlık çalışanı İbrahim Sakar yaşamını yitirdi. Gazze'de sokakta sohbet eden bir grup genci bombaladılar. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 7 yaralının getirilmesiyle birlikte Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 599'a ulaştı. Öte yandan İsrail saldırılarıyla yerinden edilen Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, altyapının olmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerinde kemirgen ve haşerelerle mücadele ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!