‘Gazze Batı normlarının çöküşüdür’

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Endonezya'nın prestijli yayın organlarından The Jakarta Post için bir yazı kaleme aldı. Nisan 1955'te Endonezya'da düzenlenen Bandung Konferansı'na atıfta bulunan Albayrak, konferans katılımcısı ülkelerin "kendi gündemlerini belirlemek" amacıyla toplandığını hatırlattı ve konferansa Batılı güçlerin davet edilmediğine dikkati çekti. Batı'nın olmadığı toplantıların "önemsiz sayıldığı bir dünyada" Bandung'un insanlığın çoğunluğunun kendi yolunu çizebileceğini ilan ettiği değerlendirmesini yapan Albayrak, ortaya çıkan Bağlantısızlar Hareketi ile bunun gerçekleştirildiğini kaydetti. Albayrak, Bağlantısızlar Hareketi'nin yalnızca diplomatik bir duruş olmadığını; dünyanın, kendisine dayatılan çerçevelerden daha geniş olduğunu ilan eden bir çıkış olduğunu belirtti. Bu iddianın hâlâ tamamlanmadığını kaydeden Albayrak, "Bandung kuşağının karşı karşıya kaldığı şey, yalnızca siyasi bağımlılık değildi; aynı zamanda adlandırılması daha zor, bu yüzden de ortadan kaldırılması daha güç bir durumdu: Bilme biçimlerinin bağımlılığı" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun en doğru şekilde "yeniden sömürgeleşme" çağı olarak okunması gerektiğini aktaran Albayrak, "Fakat bu Batı merkezli düzen artık sadece tartışılmıyor; gözle görülür biçimde çözülüyor; bunun en çarpıcı örneği Gazze'dir. Gazze'nin ortaya çıkardığı şey, modern dünyayı yönetmesi beklenen normatif mimarinin çöküşüdür" ifadelerine yer verdi.



SÖMÜRGE FORUMU YAPILACAK

Geçmişin sömürgeci miraslarını anlamak ve bilginin daha adil bir şekilde üretildiği bir gelecek inşa etmek amacıyla yola çıkan Dünya Sömürgecilikten Arınma Forumu 11-12 Mayıs'ta "Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması" temasıyla İstanbul'da yapılacak. Farklı coğrafyaların seslerini ve birikimlerini buluşturacak olan forum, akademik dünyada yeni bir ortak akıl inşa etmeyi amaçlıyor.