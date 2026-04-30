Kut’ül Amare’de Araplar ve Kürtlerle birlikteydik

Başkan Erdoğan grup toplantısında Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıldönümüne de değindi. Erdoğan'ın şunları söyledi: "Bu destansı zaferin 110. seneidevriyesinde, Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları başta olmak üzere 1. Cihan Harbi'nin tüm cephelerinde kahramanca mücadele eden askerleri rahmetle yâd ediyorum. Kut'ül Amare Zaferi, Çanakkale Zaferi'mizle milletimizin mücadele azminin yanı sıra ordumuzun kurmay zekâsını ortaya koyan muhteşem bir askeri başarı hikâyesi olarak ortaya çıkmıştır. 18. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa muzaffer askerlerini kutlarken, onlara aynı zamanda şunları emrediyordu: '18. Kolordu'nun aslan yürekli erleri, Cenab-ı Hakk'a secdeye kapanalım. Bu akşam şehitlerimize Fatihalar, Tebarekeler, Yasinler okunsun. Gaziler birbirine sarılsın, birbirini tebrik etsinler. Ben de bugünkü Kut'ül Amare Bayramı vesilesiyle sizin pak ve yüksek alınlarınızdan samimiyetle öpüyorum.' Evet, Kut'ül Amare Zaferi işte böyle karşılanmış, tarihimize şanla, şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak milli hafızamızda yerini almıştır. Kut Zaferi, belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen 'I. Dünya Savaşı'nda Araplar bizi sırtımızdan hançerledi' yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri. Kut halkı, Osmanlı ordusunun bir parçası gibi hareket ederek kuşatmaya destek oldu. Arapların yanı sıra Kürdi, Berzenciye Seyyidleri, Niayn Seyyidleri, Talabani gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusunun yanında savaşmışlardır. Ordumuza destek veren Arap aşiretlerinin içinde Şii olanlar da bulunuyordu. Zaferin bu yönü, bizim sık sık altını çizdiğimiz, Türk, Kürt, Arap ittifakının ne kadar stratejik önemde olduğunu bizlere yeniden hatırlatmaktadır.

MSB'DEN MESAJ

Millî Savunma Bakanlığı "Gururla kutladığımız Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıldönümünde savaşı üstün başarı ile yöneten Halil (Kut) Paşa ve kahraman askerlerini, ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şanlı tarihimizdeki tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" mesajını paylaştı.