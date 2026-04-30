Otopark isyanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kemeraltı Çarşısı'na alışverişe gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çankaya Katlı Otoparkı'nı kapattı. Ardından da yıkım kararı aldı. Kararı protesto eden esnaf geçtiğimiz günlerde kepenk indirme eylemi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yıkım kararını geri çekmesini isteyen esnaf yapının güçlendirilmesini talep etti. İZBB'nin taleplere kayıtsız kalması üzerine Başkan Cemil Tugay'ın makamının da bulunduğu Egemenlik Evi Binası'na yürüyen esnaf, otoparkın kapatılmasıyla müşteri kaybına uğradıklarını dile getirdi.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Birçok kez eylem yaptık ama sesimizi duyan olmadı. Kavga çıkarmak için değil ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Bundan sonra oturma eylemi ve açlık grevi yapmaya kararlıyız. 10 bin ıslak imzamızı İzmir Valimize teslim ettik. Bir tek Vali bey ile görüşebildik. Tugay'ın değil kendisine sekreterine bile ulaşamıyoruz. Konak Belediye Başkanı ile görüştük. O da benim yetki alanımda değil dedi. Biz karşımızda muhatap alacak yetkili bulamıyoruz" diye konuştu. Otoparkın kapatılması ile birlikte esnafın işlerinde büyük düşüş yaşandığını bu durumdan AVM'lerin kazançlı çıktığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ise, "Sorun, sadece esnafın, giyimcinin sorunu değil, vatandaşın da sorunu. En çok şikayet eden vatandaş. Arabasını koyacak yer bulamıyor. Esnaf kan ağlarken AVM'ler kazanıyor. Yetkililer bir gelsin, görünsün. Esnafımıza duruma anlatsın. Başkan Tugay bizi dinlesin, durumu anlatsın" dedi.