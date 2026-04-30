Özel’in umudu ‘bankamatik’ Arif
CHP lideri Özgür Özel, belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmet iddialarına cevap vermemekle eleştirilirken, son hamlesiyle tartışmaların odağı oldu. Özel, Atatürk aleyhine suçlar başta olmak üzere toplam 43 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Youtuber Arif Kocabıyık'ı partiye dahil ederek CHP Genel Merkezi'nde rozet taktı. Sosyal medyada ise "Özgür Özel'in umudu bankamatik Arif oldu" ifadeleri öne çıktı. Kocabıyık'ın "Atatürk'e hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gibi 40'tan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.