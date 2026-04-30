SON DAKİKA I Taciz davasıyla yargılanıyordu: CHP'li Hasbi Dede hakkında karar verildi!
Son Dakika Haberleri... Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.
Son Dakika Haberleri... Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, taciz suçundan yargılanan CHP'li sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.
1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
