Son dakika | İBB davasında ara karar verildi: Adem Soytekin dahil 15 sanığa tahliye

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti mütalaanın ardından ara kararını açıkladı. Adem Soytekin dahil 15 sanık için tahliye kararı verildi.

İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, itirafçı iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

"İHALE KARŞILIĞI RÜŞVET VERDİM SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR"

Bu haftaki duruşmalarda itirafçı Adem Soytekin'in itirafları damga vurmuştu. "İhale karşılığı rüşvet verdim. Sistem bötyle işliyor" diyen Soytekin, İmamoğlu'nun yüzüne baka baka EKOSİSTEM'deki vurgun düzenini anlatarak, "Ekrem bey itirafçı olmamı engellemeye çalıştı" dedi. Soytekin özellikle KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a 500 bin dolar rüşvet verdiğini belirterek, İmamoğlu'nun kendisine " Bize operasyon yapılacak, sen de listedesin, tedbirini al, paraları avukatım Turan Taşkın Özer'e ver" dediğini söyledi.

İTİRAFÇI OLMA VEKİL YAPALIM

Hak edişlerini almak için İBB'deki "SİSTEM" üzerinden yürütülen rüşvet düzenini tek tek anlatan Soytekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımındaki yolsuzlukları da itiraf etti. Soytekin, "Avukatlar Ekrem beye ait notlar okuyarak beni susturmaya çalıştı, itirafçı olmamam için milletvekilliği teklif edildi" ifadelerini kullandı.

AĞIR KÜFÜRLERLE SIKIŞTIRDILAR

Soytekin duruşmalardaki ifadelerinde özellikle sanıkların kendisine itirafçı olması nedeniyle yaptıkları ağır küfürlü hakaretleri de deşifre etmişti. Soytekin, reklamcı Murat Kapki'nin kendisine, 'Bu yargılamanın filmini çekeceğiz' dediğini, İBB Şehir Planlaması Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin ise küfür içerikli sözlerle hedef aldığını belirtmişti.

İMAMOĞLU YİNE RAHAT DURMADI

Öte yandan mütalaa öncesi İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu yine taşkınlık çıkarma hamlesinde bulundu. Mahkemenin tahliye değerlendirmesi öncesi 15 dakika söz isteyen İmamoğlu, reddedilince mahkeme heyetine yönelik "Ben mahkemeye katkı sunmak istiyorum. Bana söz hakkı vermezseniz sizin için sıkıntı olur" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı ise "Bize tehditvari cümleler kurmayın, ayrıcalık veremeyiz. Böyle devam ederseniz sizi dışarı almak zorunda kalacağım" dedi.

15 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Diğer sanıkların küfürlerine, baskı ve yıldırma politikasına maruz kaldığını iddia eden Adem Soytekin'in de arasında olduğu 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

İşte o sanıklar:

BİR SONRAKİ TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ BAYRAMDAN ÖNCE

Öte yandan mahkeme başkanı bir sonraki tutukluluk değerlendirmesinin Kurban Bayramı'ndan önce olacağını belirtti. Duruşmaya Pazartesi gününe kadar ara verildi.