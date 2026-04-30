SON DAKİKA... Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık ifadeleri de yer almıştı. İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile anlatmıştı.

"AKLADIĞIN 75 MİLYONU AÇIKLA" MESAJI İDDİANAMEDE...

Soruşturma kapsamında, Zuhal Böcek'in hesabında bulunan ve 'İrtikap' suçundan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 499 bin liranın vadeli hesapta tutulduğu, faiz getirisiyle birlikte tutarın 10 milyon 748 bin 660 liraya ulaştığı belirtilmişti. Zuhal Böcek'in üzerinde ele geçirilen lüks kol saatinin, 19 Nisan 2025'te Antalya'daki mağazadan 11 bin 550 avro bedelle nakit olarak satın alındığı, ancak banka kayıtlarında bu tutara yakın nakit çekim bulunmadığı ifade edilmişti.

İddianamede ayrıca Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında WhatsApp üzerinden 27 Şubat 2025-5 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki mesajların çözümlemesine de yer verilmişti. Mesajlarda, Zuhal Böcek'in, 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' ve 'Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar' şeklinde ifadelere dikkat çekilmişti.

