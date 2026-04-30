  SON DAKİKA… Tekne skandalı sonrası CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel ile Veli Ağbaba Ali Mahir Başarır'a sert çıktı

SON DAKİKA… Tekne skandalı sonrası CHP’de kriz büyüyor! Özgür Özel ile Veli Ağbaba Ali Mahir Başarır’a sert çıktı

SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi’nde skandalın yeni adı Ali Mahir Başarır’dı! Ali Mahir Başarır’ın Antalya’da teleferik faciasının yaşandığı gece teknede alem yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Partide kriz büyürken Özgür Özel ile Veli Ağbaba Ali Mahir Başarır’a sert çıktı. “Görüntüler nasıl sızdı?” sorusu parti içinde güven krizine yol açtı…

SON DAKİKA... CHP'li Ali Mahir Başarır'ın teleferik faciasının yaşandığı geceye ait tekne görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamalar, yalnızca kamuoyunda değil parti içinde de çok yönlü bir krize yol açtı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Başarır'a sert tepki gösterdiği kulislerde açıkça konuşulurken, "görüntüler nasıl sızdı?" sorusu CHP içinde güven bunalımını tetikleyen ana başlık haline geldi. Facia gecesine ait detaylar ve görüntüler, CHP troykası içindeki çatlağı daha görünür ve derin hale getirdi.

Başarır'ın görüntüler için dile getirdiği "video ile oynanmış" iddiası kamuoyunda karşılık bulmadı. Görüntülerin kesintisiz ve doğal akışta ilerlediği yönündeki değerlendirmeler, bu savunmayı zayıflattı. Tartışma böylece "montaj mı?" sorusundan çıkıp "o gece gerçekte ne yaşandı?" sorusuna evrildi.

FACİA İLE EĞLENCE SAATLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ BÜYÜYOR

AFAD kayıtlarına göre Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan teleferik kazası saat 17.28'de meydana geldi ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22,5 saat sürdü. Bu kritik saatlerde kriz yönetimi yürütüldüğü ifade edilirken, tekne görüntülerinin zamanlaması kamuoyunda ciddi bir çelişki algısı oluşturdu. Görüntülerdeki rahat atmosfer, facianın ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo olarak yorumlandı.

Kaza Antalya'da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.

"AİLECEYDİK" SAVUNMASI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Başarır'ın "Ailemizle birlikteydik" sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda "öncelik sorgulaması" başlattı.

Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı. Bu durum, "öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

CHP İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR; GÖZLER ORGANİZASYONDA: "SIZINTI İÇERİDEN Mİ?"

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın görüntüler nedeniyle Başarır'a açık şekilde tepki gösterdiği ifade ediliyor. Görüntülerin partiye zarar verdiği ve kriz yönetiminde ciddi hatalar yapıldığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Tekne organizasyonunun iş insanı Hazım Giray tarafından düzenlendiği iddiaları, dikkatleri bu isme çevirdi. Başarır ile yakınlığı bilinen Giray üzerinden "görüntüler içeriden mi servis edildi?" sorusu kulislerde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

