SON DAKİKA… Tekne skandalı sonrası CHP’de kriz büyüyor! Özgür Özel ile Veli Ağbaba Ali Mahir Başarır’a sert çıktı

Kaza Antalya'da yaşanırken, görüntülerin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, mesafe tartışmasını da beraberinde getirdi. En az 4 saatlik yolculuk süresi, hazırlık ve denize açılma süreçleriyle birlikte 5-6 saate kadar uzayabilecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bu tablo, kriz anında bölgeden ayrılındığı iddialarını güçlendirdi.

"AİLECEYDİK" SAVUNMASI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI Başarır'ın "Ailemizle birlikteydik" sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda "öncelik sorgulaması" başlattı. Kaza noktası ile tekne arasındaki mesafe, tartışmanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddialar, bazı isimlerin kriz bölgesinden erken ayrılarak programa katıldığı yönünde yoğunlaştı. Bu durum, "öncelik kurtarma çalışmaları mıydı yoksa planlanan etkinlik mi?" sorusunu gündeme taşıdı.