SON DAKİKA I Sumud Filosu'nun alıkonmasına soruşturma
Son Dakika Haberleri... İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda müdahale edildi. 20 Türk aktivistin alıkonulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in gerçekleştirdiği şiddet eylemleriyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.
ALIKONUNAN AKTİVİSTLER YUNANİSTAN'A GÖTÜRÜLÜYOR
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında saldırdıkları Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistleri Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu.
Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.
Saar, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.