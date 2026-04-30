TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısına tepki: İnsanlığa karşı açık savaş suçudur!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesinin mensuplarını taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleşen korsan saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur. İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."