Zalime karşı kenetleneceğiz

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu:

20 Nisan'da başlayan ve 39 ülkeden 41 Kuran sevdalısının iştirak ettiği yarışmanın finali geçtiğimiz pazar günü peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ımızda yapıldı. Birbirinden değerli hafız ve karilerimiz finalde sözlerin en güzeli Kuran-ı Kerim'i çok müessir, çok latif bir surette huşu içinde teganni ettiler. Ödüllerini tevcih edeceğimiz Kuran bülbüllerini canı gönülden kutluyorum.

Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Körfez'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeni denilen dünyanın üç maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler, savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki; bu imtihanı verebilmek için Kuran'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yekvücut olmak mecburiyetindeyiz.

Sabredeceğiz, ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize sıkıca kenetleneceğiz. Zulmün ve zalimin olmadığı huzurlu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.





ERDOĞAN'DAN TDV'YE KURBAN BAĞIŞI

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi. Başkan Erdoğan, bağış makbuzunu imzaladı.