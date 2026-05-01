ABB’nin paylaştığı 4 yeni metro müjdesinin algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı! Ankara’nın metro çıkmazı

CHP'li Mansur Yavaş'ın seçim öncesi vaat ettiği 60 kilometrelik metro sözü, görev süresinin 7. yılında da "animasyon" aşamasını geçemedi. ABB tarafından servis edilen "4 yeni hat" müjdesinin arka planında, projelerin ne finansmanının ne de yatırım programı onayının tam olduğu ortaya çıktı.

VAATLER VİDEODA, RAYLAR KAĞITTA KALDI



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yayınladığı son tanıtım videosuyla toplam 44 kilometre uzunluğundaki 4 yeni metro hattı için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Ancak edinilen teknik veriler, bu hatların büyük bir kısmının henüz "hayal" aşamasında olduğunu tescilledi. Görevde olduğu 7 yıl boyunca Ankara'ya tek bir santimetre dahi metro hattı ekleyemeyen Yavaş yönetiminin, projeleri ihale aşaması bir kenara, finansman ayağında dahi somutlaştıramadığı anlaşıldı.

MÜJDELERİN PERDE ARKASI: FİNANSMAN YOK, YATIRIM PROGRAMI BELİRSİZ



Belediye yönetiminin "ihale süreci başlıyor" diyerek kamuoyuna sunduğu 4 yeni hat projesi, teknik ve mali gerçeklerle karşılaştırıldığında büyük bir çıkmaza işaret ediyor. Özellikle M5 Kızılay-Dikmen ve M6 Çayyolu-Sincan Bağlantı Hattı gibi yaklaşık 28 kilometrelik devasa projelerin henüz devletin resmi yatırım programına dahi alınmadığı ortaya çıktı. Bir projenin ihale edilebilmesi için gereken en temel şart olan "onaylı yatırım programı" ve "hazır finansman" kriterleri bu hatlar için henüz karşılanmış değil.

Belediyenin kaynak arayışının sürdüğünü belirtmesine rağmen, halihazırda temin edilmiş tek bir dış kredi bulunmaması, projelerin yakın gelecekte hayata geçme ihtimalini zayıflatıyor. Öte yandan, yatırım programına dahil edilen tek hat olan M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatması için ise ancak 2026 yılı işaret ediliyor. Ancak bu hat için de "dış kredili" şartı bulunması ve somut bir finansman onayının henüz alınmamış olması, verilen müjdelerin Başkentlileri teselli etmeye yönelik bir "niyet beyanından" öteye geçemediğini tescilliyor. Kısacası; Ankara halkına sunulan görkemli metro videolarının arkasında, ne bir bütçe ne de yasal bir onay zemini bulunuyor.

TEKNİK ONAY "İHALE BAŞLIYOR" DEMEK DEĞİL



Yavaş yönetiminin, her belediyenin rutin olarak aldığı Ulaştırma Bakanlığı "teknik olurlarını" kesinleşmiş bir yatırım gibi sunması, "algı yönetimi" olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, teknik onayın sadece bir ön aşama olduğunu; finansmanı bulunmayan ve yatırım programına girmeyen projelerin ihale edilmesinin hukuken ve mali açıdan mümkün olmadığını hatırlatıyor.

DİKİMEVİ-NATOYOLU HATTINDA SESSİZLİK HAKİM



Büyük reklam kampanyalarıyla temeli atılan 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattında da durum farksız. 3 yıl önce kredisi bulunan ve geçen yıl ihalesi tamamlanan projede, aradan geçen süreye rağmen sahada somut bir ilerleme kaydedilemedi. "Ankara'nın doğusuna ulaşım" vaadiyle sunulan projenin durma noktasında olması, belediyenin icraat kapasitesine yönelik eleştirileri artırıyor.

7 YILDIR ANİMASYON VAR METRO YOK



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın metro karnesi, sadece inşa edilemeyen hatlarla değil, tutulmayan sözlerle de kabarık. 2019 seçimleri öncesinde "Mamak metrosunu görev süremde bitireceğim" diyerek Başkentlilere müjde veren Yavaş, 2020 yılındaki meclis toplantısında projenin hızlandırılacağına dair söz vermiş ancak aradan geçen 7 yılda Dikimevi-Natoyolu hattında somut bir ilerleme kaydedilememişti.

Sadece yer altı hatları değil, ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe gibi üniversite yerleşkeleri için vadedilen monoray sistemleri ve metro olmayan bölgelere sözü verilen hafif raylı sistem projeleri de adeta rafa kaldırıldı. 60 kilometrelik devasa vaat setinden geriye; tavanı akan istasyonlar, aylarca onarılamayan yürüyen merdivenler ve sık sık arızalanan trenler kalırken, Ankaralılar artık animasyon videoları yerine raylarda gerçek bir çalışma görmeyi bekliyor.

60 kilometre sözüyle göreve gelen Mansur Yavaş, geride bıraktığı 7 yılda Başkent ulaşımını ileriye taşıyacak raylı sistem hamlelerinde sınıfta kaldı. Ankara halkı, her yıl yenilenen animasyon videoları ve "kredi arıyoruz" açıklamalarıyla oyalanırken, şehrin trafik sorunu her geçen gün kronikleşmeye devam ediyor.