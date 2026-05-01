Haberler

Gündem Haberleri

Bakan Mahinur Göktaş Belçika’da: Avrupalı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaptığı açıklamada, yurt içindeki ve dışındaki vatandaşlarla kurulan bağın bir kuvvet olduğunu vurgulayarak, kendisinin de bu bağın bir parçası olduğunu ve vatandaşlarla buluşmalarına devam edeceklerini söyledi. Bakan Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Gent'te düzenlediği "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk ve çok boyutlu işbirliği zemininde geliştiğini belirtti. Bu bağların en güçlü taşıyıcı unsurlarından birinin Belçika'daki Türk toplumu olduğuna işaret eden Göktaş, 62 yıllık birikimin bugün güçlü bir temsil ve başarı hikayesine dönüştüğünü dile getirdi.

Göktaş, Belçika'da dört nesle ulaşan Türk toplumunun ekonomik hayattan siyasete, eğitimden sivil topluma kadar geniş alanda etkin rol üstlendiğini vurgulayarak, binlerce girişimcinin hem bulundukları ülkeye değer kattığını hem de Türkiye ile Avrupa arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Gençlerin eğitimde elde edeceği başarının toplumun geleceği açısından kritik olduğunun altını çizen Göktaş, kimlik, dil ve aidiyet dengesinin korunmasının önemine dikkati çekti. Bakan Göktaş, aileyi sosyal politikaların merkezine alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin dijital imkanlarla genişletildiğini, e-konsolosluk ve e-Devlet uygulamaları sayesinde kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını hatırlatan Göktaş, yurt dışındaki vatandaşların demokratik katılımını güçlendiren adımların da sürdüğünü bildirdi. Türkiye'nin vatandaş odaklı yaklaşımının sınırlarla sınırlı olmadığına dikkati çeken Göktaş, "Vatandaşımız nerede olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini yanında hissetmelidir" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Göktaş, Belçika'daki Türk toplumunun sadece bir diaspora değil, Türkiye'nin değerlerini ve birikimini Avrupa'ya taşıyan güçlü bir yapı olduğunun altını çizdi.