Beştepe’de kritik zirve
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 50 dakika sürdü. Görüşmede iç gündem ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunuldu. Alınan bilgilere göre görüşmenin ana gündeminde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler vardı. İki lider, İsrail-ABD ve İran savaşının bölgede ve küresel anlamada yol açtığı etkiyi değerlendirdi. Söz konusu savaşta ateşkes sürecinde gelinen aşama ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptığı saldırılar masaya yatırıldı. Bir diğer önemli gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama oldu. İki isim sürecin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulundu.