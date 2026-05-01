Başkan Erdoğan TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Muhammed UZUN

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: Türkiye'nin sesini, değerlerini, tarihini ve kültürünü tüm dünyaya yansıtan; sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlarımıza önemli bir hizmette bulunan TRT'mizin 62'nci kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

