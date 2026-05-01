‘Dijital yalnızlığın çözümü milli değerlerdir’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler Paneli"nin açılışına katıldı. Çocukların kendilerini iki ayrı dünyanın içinde hissettiğini söyleyen Bakan Tekin, "Biri evi, ailesi, okulu, öğretmeni, arkadaşlarının olduğu bir evren. Onları etkileyen içeriklerin, seslerin, sembollerin ve telkinlerin önemli kısmı bizim göremediğimiz alanda şekilleniyor," dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında "iyi insan profili" olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda yalnızlık, maneviyat eksikliği, aile gibi değerlerden uzaklaşması ve bununla mücadele etmenin yolu 'milli ve manevi değerlere bağlı, ailesiyle, toplumla güçlü iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek birincil hedefimiz' dediğimizde muhalefet ağır eleştirilerde bulundu," diye konuştu.

YÖN VERMELİYİZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da "Yapay zekâ teknolojileriyle büyüyen dezenformasyon ve sahte içerik tehditlerine karşı kamu kurumlarımızın sitelerini güvenlik altına alacak, onların büyük veri modelleri için okunabilir duruma getirilmesini temin ediyoruz. Böylelikle yapay zekâ araçları tarafından sahte, yalan veya yanlış bilgilerin değil, doğruların ve teyitli bilgilerin referans alınmasına katkı sağlıyoruz," dedi. Dijital risklerin milli güvenlik ve beka meselesi olduğunu söyleyen Duran, "Teknolojiye yön vermeyi hedefliyoruz. Teknolojiye ayak uydururken milli ve manevi değerlerimizi, kültürel kimliğimizi korumamız gerektiğini işaret eden önemli bir noktadayız," dedi.