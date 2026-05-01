DNA örneği alındı araçta iz aranacak

Tunceli'de Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları, gömülmüş olabileceği muhtemel alanlarda iki haftadır aralıksız sürerken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı. Örneklerin, Mustafa Türkay Sonel'e ait olduğu ve değiştirildiği iddia edilen araçtaki bazı bulgularla karşılaştırılması amacıyla alındığı öğrenildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Gülistan Doku'nun anne ve babasından tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.

Alınan numunelerin, eski Vali Tuncay Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait olduğu ve değiştirildiği iddia edilen BMW marka araçtaki bazı bulgularla karşılaştırılması amacıyla toplandığı öne sürüldü. Olayla ilgili ifade veren gizli tanık, Gülistan'ın cesedinin bu araçla taşınmış olabileceğini iddia etmişti. Öte yandan aracın şimdiki sahibinin ise "Bana sattıklarında aracın paspasını almışlardı" dediği öğrenilmişti.





ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği muhtemel alanlarda yaklaşık iki hafta önce başlayan çalışmalara aralıksız devam edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAK ekipleri ileri teknoloji cihazlardan faydalanıyor.

Yer altı görüntüleme sistemleriyle yapılan taramalarda, kızılötesi sinyaller aracılığıyla zeminin üç boyutlu haritası çıkarılıyor ve şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve il jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, daraltılmış baz istasyonu verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden aramalar gerçekleştiriliyor.