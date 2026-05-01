Tacizci başkana 1 yıl 6 ay hapis cezası

Giresun'da, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı "çocuğa karşı elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin sanık olduğu davada karar çıktı. Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Yazışmaları kendisinin yazdığını ileri süren Dede'nin 15 yaşındaki kızı ise suçu üstlenmekten 16 gün hapse çarptırıldı ve kararın açıklamasının geri bırakılmasına hükmedildi. Cezası ertelendi. Mağdur Elif Tuna Torun ise taciz iddiasından kısa bir süre sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.