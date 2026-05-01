Festivaller üzerinden 113 milyonluk vurgun
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturmasında, aralarında halen tutuklu olan eski Başkan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 şüpheli yakalandı. Soruşturma, Altın Portakal Film Festivali, Yörük Festivali ve Gastronomi Festivali organizasyonlarını kapsıyor. Bu etkinliklerde 113 milyon 436 bin lira kamu zararına neden olunduğu iddia ediliyor. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma da sürüyor. Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli bu kapsamda gözaltına alındı.