Hep aynı numara

Antalya'daki teleferik faciasının yaşandığı günde, CHP lideri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır'ın, işadamı Hazım Giray'a ait yattaki görüntülere dair tartışmalar sürerken, Başarır dün sosyal medyada yayılan video ile ilgili Meclis'te basın açıklaması yaptı.

Giray'ın kayda aldığı anlaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapan Başarır, videonun "montaj" olduğunu savundu.

Başarır, görüntülerin kişisel veri ihlali yoluyla ele geçirildiğini iddia ederek, "Şimdi bir video çıkarmışlar. İki konuşmayı birleştirmişler. Biz o gün âlem yapıyormuşuz. Kim bunu yapıyor? Evet, devletteki derin yapı yapıyor. Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız, çocuklarımızla. Nasıl sızabiliyor bu? Bu nasıl sızabiliyor? Ben mi paylaştım. Veli Ağababa mı? Sayın Genel Başkan mı? Hayır kimse paylaşmadı! Bizi mi dinliyorsunuz?" dedi.

Başarır'ın "Ailemizle birlikteydik" sözleri, savunmadan çok yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ortaya çıkan tablo, önceden planlanmış bir organizasyonun iptal edilmediği yönünde yorumlandı. Büyük bir facia yaşanırken, programın devam etmesi kamuoyunda "öncelik sorgulaması" başlattı.

AFAD kayıtlarına göre Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan teleferik kazası saat 17.28'de meydana gelmiş ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 22.5 saat sürmüştü. CHP yönetiminin yer aldığı yat görüntülerinin çekildiği yerin Göcek Merdivenli Koyu hattı olması, bölgede kriz anının sürmesine rağmen, yat gezintisinin devam ettiğini gösteriyor.

Kulis bilgilerine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın görüntülerin sızması nedeniyle Başarır'a açık şekilde tepki gösterdiği ifade ediliyor.

LÜKS TUTKUNU DEVRİMCİ

Halkın oyları ile seçilen cumhurbaşkanına karşı söylemleri nedeniyle hakkında defalarca soruşturma açılan Ali Mahir Başarır, TSK'ya iftira attı, mahkeme salonunda hâkimlerin üzerine yürüdü, siyasi kariyerini borçlu olduğu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet ederek şaibeli kurultay sonrası sevinçten havalara zıplamasıyla hafızalara kazındı. Başarır'ın Ataköy Marriott'ta kendisine tahsisli lüks odası olduğu, Halk TV'nin gizli ortağı olduğu ve eşinin Halk TV'nin avukatı olduğu iddia edildi.

BAŞARIR HİSTERİYE GİRDİ

Video ile ilgili dün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ali Mahir Başarır, "montaj" iddiasını gündeme getirdi. Başarır, ardından da "Nereden buldunuz kardeşim? Nereden buldunuz o videoyu?" diye sordu. Çelişkili açıklamalarını sürdüren Başarır, görüntülerle ilgili "derin güçler" göndermesi de yaptı. Hızını alamayan Başarır, inandırıcılıktan uzak savunmasıyla basın açıklamasında adeta yaşadığı histeriyi açık etti. ANKARA

ARACINI GİRAY'A TAHSİS ETMİŞTİ

ALİ Mahir Başarır'a ait TBMM plakalı Audi A6 Limousine aracın, iş insanı Mehmet Hazım Giray tarafından kullanıldığı denetimde tespit edildi. Araç tahsisi iddiası tartışma yarattı. Giray'ın İstanbul–İzmir arası kullandığı, suç bağlantıları ve adli kayıtları bulunduğu bildirildi. Başarır "Kısa süreli kullanım" dedi.