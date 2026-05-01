İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan 1 Mayıs mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İletişim Başkanı Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canıgönülden kutluyorum. Alın teriyle yükselen her değer, ülkemizin yarınlarını inşa eden güçlü bir temeldir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz" dedi.