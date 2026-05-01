Kara para şebekesine eşzamanlı operasyon

İstanbul'da örgütlü bir şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden, suçtan kaynaklanan gelirleri üçüncü kişiler ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktaran ve suç gelirlerinin kaynağını gizleyerek yasal halde göstermeye çalışan bir şebekeye operasyon yapıldı. Eşzamanlı baskınlar İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Şebeke üyelerine ait yedi taşınmaz, sekiz taşınır mal varlığına, 12 kişiye ait banka hesaplarına ve iki şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu. Şebeke üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.