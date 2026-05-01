Muharebelerde ‘Mızrak’ dönemi

Baykar'ın geliştirdiği Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkacak. 1000 kilometreyi aşan menzili, 7 saatten uzun havada kalış süresi ve yapay zekâ destekli otonom kabiliyetleriyle dikkat çeken sistem, modern muharebe sahasında yeni bir kuvvet çarpanı olacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Mızrak, karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle öne çıkıyor. İki farklı konfigürasyona sahip sistemin çift harp başlıklı varyantı 40 kilogramlık yüksek infilak gücü sunarken, diğer model RF arayıcı başlıkla hassas hedef tespiti yapabiliyor. Yapay zekâ destekli otopilot, sensör füzyonu ve görsel konumlandırma yetenekleri sayesinde Mızrak, GPS'in engellendiği ortamlarda dahi görev yapabiliyor.