Özrü kabahatinden büyük
Halkı birbirine düşüren sokak röportajları ve takındığı ahlak dışı üslupla tanınan Arif Kocabıyık'a üyelik rozetini takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert eleştiriler sonrası çark etti. "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarını da beraberinde getiren CHP açıklamasında, Özel'in kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."