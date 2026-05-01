Taksim Anıtı’na çelenk bıraktılar: Sendikalar 1 Mayıs’ta Taksim’de!

DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri Taksim Meydanı'na geldi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamalarda bulundu.

'1 MAYIS BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ'

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda, meydanlarda ve dünyanın her yerinde işçiler, emekçiler, bu ülkenin ve bu dünyanın bütün değerlerini ve güzelliklerini üretenler alanlarda, meydanlarda olacağız. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır. Birliğimizdir, dayanışmamızdır. Bu meydan mücadelemizdir ve bu meydan bu simgesel anlamıyla bizim açımızdan son derece değerlidir, anlamlıdır.

HAK-İŞ'TEN TAKSİM'DE BASIN AÇIKLAMASI

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki üyeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na geldi. Ölenlerin anısına, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan heyet, ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, "Burası Taksim Meydanı, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler; Hak-İş Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şunu da ifade edeyim; bugün Taksim'deyiz Hak-İş olarak. 81 ilin bütün meydanlarındayız" dedi.