Ülkeyi vatan kılan işçinin emeğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

İŞÇİ UNVANIYLA BAŞLAMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM: Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum.

HEP YANINIZDA OLDUK: 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik. Hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık.

İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN ALEYHİNDE HİÇBİR ADIM ATMAYIZ: Biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim vizyonumuz nettir.

ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz.

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNDEN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR'ı, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri'yi, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Moreles'i, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasiliyeviç Verşinin'i ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. ANKARA