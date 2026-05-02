59 Sumud aktivisti İstanbul’a getirildi

Türkiye, Sumud Filosu'na İsrail'in hukuksuz müdahalesi sonrası Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden aktivistlerin güvenliği için düğmeye bastı. Çalışmalar sonucu Girit adasına giden THY uçağı, 18'i Türk, 14 ülkeden 59 aktivisti dün 21.45'te İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda bir basın açıklaması yapan Sumud Filosu Türkiye yönetiminden Beheşti İsmail Songür, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İsrail terör güçleri artık yalnızca Filistin'in ve Orta Doğu'nun bir meselesi olmaktan çıkmıştır. İsrail terörü Avrupa'nın sınırlarına kadar dayanmıştır" dedi.

"BİZE İŞKENCE ETTİLER"

Hüseyin Şuayb Ordu ise yaptığı açıklamada, "İki gün önce bizi Avrupa'nın göbeğinden kaçırdılar, işkence ettiler" dedi. Aktivistlerden Halil Erdoğmuş, "Alıkonulan arkadaşlarımızın hayatlarından endişeliyiz. Bizi, bir gemi hapishanesine koydular. Her tarafı ıslatmışlardı. Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik" ifadesini kullandı. Sağlık kontrolleri gerekçesiyle uçağa binemeyen 2 Türk aktivistin ise bugün Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Bu arada Gazze'ye İsrail'in, filoya yaptığı korsan müdahalede 31 aktivist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yaralılar arasında Türk aktivistlerin yanı sıra Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere ve ABD vatandaşları da bulunuyor.