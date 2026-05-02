AK Parti’nin kurban seferberliği 8. yılında, binlerce aileye umut olacak: Ankara’dan Etiyopya’ya uzanan yardım eli

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın 2016 yılında Etiyopya'nın Gonder şehrinde inşa ettiği AK Külliye, Türkiye ile Afrika arasında kurulan gönül köprüsünün önemli bir simgesi haline geldi. Her yıl büyüyerek devam eden yardım organizasyonlarının 8. yılında, bu Kurban Bayramı'nda da yüzlerce büyükbaş hayvan kesilerek binlerce ihtiyaç sahibine et ulaştırılacak. AK Külliye'de kalan yaklaşık 200 yetim çocuğun yanı sıra bölgedeki aileler de bayram sevincine ortak edilecek. Gonder başta olmak üzere Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerinde 8 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl 200 büyükbaş ve 572 küçükbaş hayvan kesilerek yaklaşık 40 bin kişiye 40 ton et dağıtılmış, 8 binden fazla aileye kurban eti ve zekât desteği sağlanmıştı. Bu yıl da benzer ölçekte yardım yapılması hedefleniyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, çalışmalara ilişkin "Etiyopya bizim için sadece bir ülke değil, hicretin izini taşıyan bir gönül coğrafyasıdır. Bu bilinçle yardım köprümüzü her yıl daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ANLAMLI KAMPANYA: KURBANLARINIZ KARDEŞLERİMİZİN BAYRAMI OLSUN

Başkent Ankara merkezli yürütülen çalışma kapsamında, Etiyopya'nın Gonder şehrinde bulunan AK Külliye'de kalan yaklaşık 200 yetim çocuk ile bölgedeki ihtiyaç sahipleri için 200'ün üzerinde büyükbaş hayvan kesilerek etleri dağıtılacak. Yardımlar, Ankaralı hayırseverlerin bağışlarıyla organize ediliyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurban bağışlarını yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hisse bedelinin 5.900 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Kesimlerin kayıt altına alınarak bağışçılarla paylaşılacağı, böylece sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 5900 TL olan hisse bedelini Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi adına Vakıfbank'a ait TR98 0001 5001 5800 7281 0470 01 numaralı IBAN'a gönderebilecekleri ifade edildi. Buna göre dekontun açıklama kısmına "AK Parti", ad soyad ve cep telefonu numarasının eklenmesi gerekiyor